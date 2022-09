Brabantse plattelandsnostalgie trok Anja en Antoon naar de Sandershoeve

Nieuw tiny house in Erp uitkomst voor René Slaats (63): ‘Alleen mijn stofzuiger kan ik niet kwijt’

ERP - Hij zat klem, was met spoed op zoek naar een betaalbaar dak boven zijn hoofd. René Slaats (63) is daarom dolgelukkig met zijn nieuwe tiny house in Erp. Het zijn de eerste flexwoningen in het dorp.

20 september