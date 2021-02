Brabantse PVV wil uitleg over bemoeienis provincie bij herindeling Uden en Landerd

Lippstadt­sin­gel Uden gevaarlijk door vorstscha­de: grote gaten in de weg

14 februari UDEN - De Lippstadtsingel bij Uden heeft flinke vorstschade opgelopen. Over een groot stuk in de weg, met name tussen de afslagen Karrevracht en de Verlengde Velmolen, zitten enorm grote gaten. Met matrixborden wordt het verkeer gewaarschuwd en geadviseerd om niet harder dan 50 km per uur te rijden.