Brabantse topstier gaat nu op Veluwe voor jonge wisenten zorgen

Eén warme plek voor alle kankerpa­tiën­ten van Bernhoven

9:21 UDEN - Een centrale plek waar alle zorg voor kankerpatiënten gebundeld wordt. Met dokters en specialisten dicht bij elkaar in een warm aangeklede omgeving die speciaal is ingericht op hulp aan mensen op misschien wel het meest kwetsbare moment in het leven. In mei volgend jaar heeft ziekenhuis Bernhoven deze nieuwe polikliniek oncologie.