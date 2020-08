BrabantWonen op weekmarkt Veghel met woningen Kloosterkwartier

,,We zijn een redelijk nieuwe partij in Veghel", zegt woordvoerder Noortje Peek. ,,En dus willen we graag laten zien wie we zijn.” Dat doet BrabantWonen, dat onder meer in Oss en Den Bosch een groot woningbestand heeft, samen met BrabantZorg. Want deze zorgleverancier gaat thuiszorg leveren in de betreffende appartementen. Die komen in het gebouw ‘De Novice’ dat momenteel in aanbouw is. Het is de achterste van de drie appartementengebouwen op de plek van het voormalige ziekenhuis Bernhoven.