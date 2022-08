Braks en Odiliapeel houden het al veel langer vol dan Philips en PSV: ‘Gaat verder dan de naam op het shirt’

Dakloze man (42) vernielde op koude februari­dag bewust politieau­to zodat hij in warme cel kon slapen

DEN BOSCH/UDEN - Het was koud en hij wilde onderdak voor de nacht. Daarom vernielde een 42-jarige dakloze man afgelopen februari de deur van een politiewagen in Uden. In de cel op het bureau was het tenminste warm.

5 augustus