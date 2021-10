Bram van de Glind (22) uit Lith wint Conservatorium Talent Award

Een dag na de uitreiking is Bram er nog beduusd van: ,,Ik vond het al prachtig dat ik was afgevaardigd. Dat ik ook nog zou winnen had ik al helemaal niet zien aankomen. De avond was prachtig en juist heel ontspannen. Muziek is zo subjectief en wat we deden was zó divers, dat het niet voelde als een competitie. Ik denk dat ik heb gewonnen vanwege mijn persoonlijke insteek. Ik heb het stuk voor mijn ouders geschreven, het thema was Parents, en gaat over de connectie tussen ouders en kind. Binnen dat thema heb ik geïmproviseerd.”