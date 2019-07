Brand bij crematorium in Uden door oven die te hard staat

Cyriel Jacobs uit Venhorst kan met zijn velomobiel een hoge snelheid halen

10:50 VENHORST Op zijn fiets stappen lijkt meer op het plaatsnemen in de cockpit van een straaljager. Want daar heeft de ‘velomobiel’ van Cyriel Jacobs uit Venhorst het meest van weg. Als hij eenmaal zit, of beter gezegd ligt, steekt alleen zijn hoofd boven de rand uit.