Brand Heeswijk-Dinther: er is weinig over van shoarma- en kapperszaak

Zoon uit Hees­wijk-Din­ther opgepakt na dood van 83-jarige vrouw in Rosmalen

18 februari ROSMALEN/HEESWIJK-DINTHER - De man die vorige week donderdagnacht is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een 83-jarige Rosmalense vrouw, blijkt haar 57-jarige zoon uit Heeswijk-Dinther. De man is maandag voorgeleid bij de rechter-commissaris en moet nog 14 dagen in de cel blijven.