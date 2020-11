Brand in garage van woning in Heesch

Nieropera­tie Christel van der Leest vanwege corona uitgesteld: ‘Onbegrij­pe­lijk, voor mij is het wél spoed’

3 november HEESCH - Toen ze het telefoontje vanuit het Radboud-ziekenhuis in Nijmegen kreeg, zakte de grond onder haar voeten weg. Christel van der Leest uit Heesch zit nu in zak en as: haar niertransplantatie is niet doorgegaan. Helaas valt de operatie onder niet-spoedeisende zorg die vanwege corona is uitgesteld. ,,Dit is niet menselijk.’’