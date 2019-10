Brand in leegstaande basisschool in Uden, brandweer gaat uit van opzet

Info over Hobostraat Uden wel gegeven, parkeervak­ken breed genoeg

15 oktober UDEN - De bewoners van de Hobostraat in Uden zijn wel degelijk goed geïnformeerd over de werkzaamheden voor hun deur. De verbrede parkeervakken voldoen ook aan de wettelijke norm, stelt de gemeente in antwoord op vragen die de SP-fractie over de reconstructie had gesteld.