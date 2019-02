Brand in loods vol hout in Keldonk snel onder controle

Prins Job d'n Urste heerst over de Knöllekes

3 februari Onder het motto “Ge Zut ‘t meemoake mi ons!” heerst Job van Zutven over de Knöllekes tijdens de carnaval in Boekel. Tijdens deze periode zal hij bekend staan als Prins Job d’n Urste. Samen met zijn Persoonlijk Adjudant Vincent van Sleeuwen werd Prins Job d’n Urste zaterdag onthuld tijdens het prinsenbal in bomvol Nia Domo.