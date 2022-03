Brand in woning in Odiliapeel, kindje nagekeken door ambulancepersoneel

Weidevogel­be­scher­mers maken lange neus naar de vos

HAAREN - Goed natuurbeheer en het zetten van onder meer vossenrasters in gebieden waar weidevogels broeden heeft zin. Dat blijkt uit het jaarverslag van Brabants Landschap over de ‘Akker- en Weidevogelbescherming 2021.’ Liefst 85 procent van alle nestjes met onder meer kievitseieren komt uit in een gebied dat met stroomdraden is afgezet (De Wei Vosvrij).

6 maart