Brand in woning met rieten kap bij Mill, ook specialisten uit Utrecht onderweg

Dit luxe penthouse in Veghel kun je kopen voor 21 bitcoins

23 april VEGHEL - Een luxe penthouse van 214 vierkante meter met een gigantisch dakterras. Het appartement in het complex Aan de Markt in Veghel staat te koop voor 21 bitcoins. Nadeel: in euro's kan je huis binnen een mum van tijd zomaar anderhalve ton minder waard worden.