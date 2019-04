Brand keet tuinderij De Groentetuin in Uden mogelijk aangestoken

Woningbouw Meierij­stad moet meer in balans

24 april VEGHEL - Woningbouw in de dertien kernen van Meierijstad moet meer in balans komen, vindt het gemeentebestuur. Meierijstad wil meer woningen in Schijndel, Wijbosch, Olland, Boerdonk, Boskant, Eerde, Keldonk en Nijnsel.