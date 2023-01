Brand met veel rook bij schuur in Nistelrode, omstanders horen knallen

Ook Meierij­stad ziet vuurwerk­scha­de fors afnemen: vernielin­gen kosten kleine 11.000 euro

VEGHEL - In Meierijstad is rondom de jaarwisseling voor een kleine 11.000 euro schade aangericht. Dat is een forse afname ten opzichte van een jaar eerder, toen er nog voor ruim 35.000 euro werd vernield.

10 januari