Brandstichting bij autobedrijf Van Deijne in Uden

Iris Wijnen uit Schijndel komt op voor doven: ‘Voor ons lijkt elke dag op vakantie in buitenland’

7:07 SCHIJNDEL - Er is nog veel werk aan de winkel om doven in Nederland net als horende mensen een volwaardig bestaan te bieden. Om te beginnen in Meierijstad. Dat zegt Iris Wijnen uit Schijndel, voorzitter van het Dovenschap. Binnenkort legt ze de voorzittershamer neer.