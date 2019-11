Brandstichting en steekpartij Heeswijk-Dinther: man (21) uit Oss aangehouden

Wasbeer sneuvelt op A50 bij oversteek naar de Maashorst

17:56 NISTELRODE - Op de A50 bij Nistelrode is maandagochtend een dode wasbeer aangetroffen. Het beest is waarschijnlijk bij het oversteken van de snelweg geschept door een auto. Het is voor zover bekend de eerste keer dat deze diersoort bij natuurgebied de Maashorst wordt waargenomen.