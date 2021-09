Brandstichting Zeeland was ‘wanhoopsdaad’

Daar was ze weer in Uden: koningin Máxima

28 september UDEN - Voor de tweede keer in een half jaar tijd was koningin Máxima in Uden. Zij nam gisteren deel aan een gesprek over ondernemerschap bij de vierde Koning Willem I Lezing in Theater Markant. Deze lezing markeert de start van de inschrijving voor de tweejaarlijkse ondernemingsprijzen van de Koning Willem I Stichting.