Brandweer Brabant-Noord krijgt filiaal in Zeeland

Verslaafde man houdt Uden bezig met naaktlopen, mishande­ling en scheldpar­tij­en

6:36 DEN BOSCH/UDEN - Hij had al een slechte naam omdat hij met regelmaat dronken werd opgepakt of (half)naakt door Uden struinde, maar de 32-jarige Udenaar belandde uiteindelijk maandag voor de politierechter omdat hij een 77-jarige plaatsgenote hard in het gezicht zou hebben geslagen. Dat kwam hem onder meer op een verplichte opname in een kliniek te staan.