Brandweer Heeswijk-Dinther rukt op werkdagen vaak niet zelf uit

HEESWIJK-DINTHER - De brandweer van Heeswijk-Dinther zit op werkdagen vaak te krap in de mensen om zelf te kunnen uitrukken. Kazernes in omliggende plaatsen staan dan paraat om indien nodig te hulp te schieten.

Dit vertelde burgemeester Marieke Moorman maandagavond aan de Bernhezer politiek, in de vergadering van de raadscommissie bestuur en strategie.

In een korte schets van de personeelssituatie bij de brandweer bleef Moorman wat langer stilstaan bij de bluseenheid Heeswijk-Dinther. Die heeft op papier voldoende mensen maar veel vrijwilligers werken buiten het dorp en zijn daarom op werkdagen overdag niet inzetbaar.

Bevelvoerder

Voor een regulier ‘uitruk’ zijn zes mensen nodig. Ook is in Heeswijk-Dinther niet altijd een bevelvoerder in het dorp aanwezig, zei Moorman: ,,Heeswijk-Dinther kan dan niet zelf uitrukken. Maar dat stuurt de regionale brandweer een wagen vanuit een andere kazerne.’’

Raadslid Jan Raaimakers vroeg of de voorgeschreven aanrijtijden wel gehaald kunnen worden als de brandweer van elders moet komen. De burgemeester verwees naar het dekkingsplan dat hiervoor gemaakt is: ,,Afhankelijk van waar hulp nodig is, komt de brandweer uit bijvoorbeeld Berlicum of Veghel. Dit is allemaal vooraf al prima geregeld, dat is ook het mooie van de regionale samenwerking.’’

Één groot korps

De Brandweer Brabant-Noord is qua organisatie één groot korps dat voor veiligheid zorgt in zeventien gemeenten, van Heusden tot Vierlingsbeek. De vroegere gemeentelijke korpsen zijn er in op gegaan. Maar bij het inzetten van wagens wordt niet gekeken naar de gemeentegrenzen maar naar de afstand tussen kazernes en brand- of ongevallenplek.