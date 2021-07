Brandweer redt persoon die bekneld zit na val uit scootmobiel

Schijnde­laar zet nieuwe Le­go-ver­sie van André Hazes op de Dam

30 juni SCHIJNDEL/ERP - André Hazes zou dit jaar 70 jaar oud zijn geworden. Voor Schijndelaar Remon van Zoggel een mooi moment om een stunt uit te halen. In alle vroegte heeft hij vandaag een levensgrote Hazes in de vorm van Lego Duplo op de Dam in Amsterdam geplaatst. Met medeweten van horecatycoon Won Yip en Rachel Hazes.