Brede politieke steun voor eigen energietoeslag van Maashorst

In herinnering Ben de Wit hield als harde, maar rechtvaar­di­ge vechtsport­le­raar heel wat jongens op het rechte pad

VEGHEL - Ben de Wit (74) inspireerde mensen. Zelf had hij geen vader die er voor hem was, maar voor zijn zonen Armand en Michael en ja, ook voor de leerlingen van zijn eigen kemposportschool in Veghel, was hij de vader die hij zelf had willen hebben.

17 oktober