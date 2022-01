Brede steun voor bestuursakkoord Maashorst, maar toch nog een paar verlanglijstjes

Burgemees­ter sluit woning in Schijndel na vondst cocaïne en xtc

SCHIJNDEL - Burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad heeft deze donderdag een drugspand voor drie maanden gesloten in de Schijndelse Populierstraat. In deze woning werden in totaal 5 gram cocaïne en 75,5 xtc-pillen aangetroffen. Ook werd er volgens de politie in harddrugs gehandeld vanuit deze woning.

