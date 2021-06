Brief van Merel over haar verongelukte opa op Eerdsebaan klinkt door in politiek

‘Fruitro­ton­de’ in Hees­wijk-Din­ther opnieuw vernield: ‘Jammer dat sommige mensen niet recht­streeks naar huis kunnen fietsen’

27 juni HEESWIJK-DINTHER - Opnieuw is de ‘fruitrotonde’ in Heeswijk-Dinther vernield. Dat blijkt uit beelden van Verkuijlen Groente & Fruit, het familiebedrijf dat sponsor en verzorger is van de rotonde. Volgens het bedrijf sloegen rond 02.00 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag enkele mannen toe.