Brief van premier Rutte voor Ties, Fay en Lotte uit Veghel

‘Beste Mark/Meneer Rutte, Ik weet niet echt een goede manier om deze brief te openen, maar we hebben een taalopdracht over de maatschappij van de toekomst en we zijn erg benieuwd hoe u denkt dat de regering er in de toekomst uit zal zien', schreven Ties, Fay en Lotte onlangs aan de minister-president. ‘We hopen dat u het wilt lezen, maar we begrijpen dat u het erg druk heeft.’