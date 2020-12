Brievenbus opgeblazen door vuurwerk in Veghel, post bezaaid over de weg

Nakaarten Tramstati­on: ‘Eerst die weg open, toen corona. Maar ook hier slaan we ons wel weer doorheen’

14 december ERP - Was in januari de herinrichting van de N616 pal voor hun deur eindelijk klaar, klopt corona aan. Tóch blijven Gerard Harks en Petra van Zutphen van hotel/brasserie Het Tramstation in Erp positief. ,,Ook hier slaan we ons wel doorheen. We hebben wel diepere dalen gekend.”