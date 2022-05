Briljanten echtpaar Hermsen-De Boer uit Veghel vult elkaar mooi aan: ‘Veel vrienden zijn helaas weggevallen’

Ze leerden elkaar op vakantie kennen. Ze trouwden en gingen in Bussum wonen en daar kregen ze hun drie kinderen. Als Herman in 1970 kijk krijgt op een baan in de logistiek bij de CHV heeft Carla veel zin om naar Veghel te verhuizen. ,,Ik werd als kind in de oorlog naar een boer in Volkel gestuurd. Daar was het fijn”, legt ze uit. ,,Voor de kinderen was de overgang wel groot.”