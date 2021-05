Brit bouwt Veghel als miniatuur: Operatie Market Garden in het klein

Vier extra bouwkavels in plan De Voskuilen in Venhorst

20 mei VENHORST - Bovenop de vijf al verlote bouwkavels, komen in uitbreidingsplan De Voskuilen in Venhorst nog vier extra bouwkavels beschikbaar die de gemeente Boekel kan uitgeven. De rest van de kavels, 21 stuks, is verkocht aan het bouwbedrijf van Ronnie Braks als compensatie voor het saneren van zijn varkensbedrijf op De Elzen in Boekel.