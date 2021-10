Brokkenpiloot blijft maar ongelukken veroorzaken in eigen dorp: ‘Kunnen hem niet vastbinden’

Luxe appartemen­ten in plaats van bedrijfsho­tel in Boekel

15 oktober BOEKEL - Het bedrijfsverzamelgebouw op de hoek van de Julianastraat en de Vlonder in Boekel is nog lang niet klaar. Inmiddels heeft initiatiefnemer Maurick van den Heuvel uit Boekel het plan opgevat er luxe appartementen van te maken. Dat heeft geleid tot vertraging, want het bestemmingsplan moet worden gewijzigd.