Brommen in Maashorst? Dan boete van 100 euro

Ook aankomend weekend zal hij niet aarzelen: ,,Het is echt niet mijn doel om iedereen op te schrijven hoor. Daarom leggen we nu met een voorlichtingsactie de regels nog maar eens goed uit.’’

Onverplichte fietspaden

Het gaat nogal eens fout op de zogeheten onverplichte fietspaden in de Maashorst. Dit zijn paden met een rechthoekig verkeersbord waarop het woord ‘fietspad’ in witte letters staat. Hier mogen brom- en snorfietsers met benzinemotor niet rijden.

‘Rust van groot belang’

Ze denken dat de groei te maken heeft met het zwemweer. De Plassen van Hofmans aan de Schaijkse kant van de Maashorst trekken waterliefhebbers uit de hele regio. Niks mis mee, aldus de boswachters, als badgasten maar niet op brom- en snorfietsen dwars door het stiltegebied knetteren. ‘Rust is van groot belang voor de natuur. Vooral nu, want we zitten midden in het broedseizoen’, melden de boswachters van de Maashorst in een persbericht.