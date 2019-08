Bronzen plak voor ‘gastvrouw’ Miryanne Ruijs uit Heeswijk-Dinther op WK in Rusland

Sport in de regio: ‘Grootste terras van Uden bij rugbytoer­nooi’

8:00 Bij rugbyclub Octopus in Uden vlogen afgelopen weekend niet alleen Nederlandse, maar ook Engelse en Duitse rugbytermen over het veld. Zaterdag en zondag organiseerde Octopus de 45e editie van het internationale pre-season toernooi, inmiddels het grootste toernooi van Nederland in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. ,,We mogen spreken van een geslaagde editie", zei Mark Whitman namens de organisatie.