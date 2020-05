Brownies&downieS start eigen opleidingsinstituut in Veghel

VEGHEL - Jumbo heeft er één, LaPlace ook, en binnenkort is er nóg een bedrijf met een eigen academy voor de Veghelse Noordkade. Lunchroomketen Brownies&downieS, die onlangs met het hoofdkantoor van villa Klondike naar de Noordkade is verhuisd, begint er een opleidingsinstituut voor eigen medewerkers.

,,Wij vinden het erg vreemd dat iedereen in Nederland kan studeren, maar juist de mensen die het meeste baat hebben bij onderwijs hierin worden overgeslagen. Onze bijzondere medewerkers zitten vaak op dezelfde basisschool als middelbare school, in hetzelfde gebouw met dezelfde klasgenoten. En het meest pijnlijke van dit onderwijssysteem is dat je op 16- jarige leeftijd een stage moet kiezen en op 18-jarige leeftijd stopt het onderwijs gewoon.” Thijs Swinkels, eigenaar van lunchroomketen Brownies&downieS uit Veghel, vindt dat langer doorleren voor iédereen belangrijk is, dus ook voor mensen met een verstandelijke beperking . Daarom start hij op de Noordkade, naast de nieuwe locatie van het hoofdkantoor, een eigen academy waar niet alleen de ruim 900 ‘bijzondere medewerkers’, maar ook de 300 begeleidende medewerkers en 150 (chef)-koks van de 53 vestigingen van Brownies&downieS worden opgeleid.

Tienjarig bestaan

,,Het is een langgekoesterde droom die uitkomt en bovendien iets waarmee we een voorbeeld willen zijn voor andere ondernemingen in Nederland", zegt Swinkels. Dit jaar viert het bedrijf het 10- jarig bestaan. Het werken in de lunchrooms moet voor de meeste medewerkers een springplank zijn tussen het speciaal onderwijs en de reguliere arbeidsmarkt. Met de opleiding wordt daarin een stapje extra gezet.

Dan maar zelf

In de Brownies&downieS academy komt een mini-restaurant en een professionele keuken. Hier zullen de bijzondere medewerkers in de toekomst verschillende trainingen kunnen volgen zoals een barista training of een hygiëne training. Volgens Brownies&downieS is het het eerste sociaal commerciële bedrijf in Nederland wat op deze manier een eigen academy creëert. ,,Als er geenopleidingsmogelijkheden zijn in het huidige onderwijssysteem, dan creëren we deze zelf", aldus Maarten Halma, mede-eigenaar van de Brownies&downieS formule.