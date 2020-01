Brownies&downieS wint Foodservice Award 2020 op Horecava

VEGHEL/OSS - ,,We zijn niet alleen de beste koffie- en lunchketen van Nederland, we hebben ook alle grote namen zoals La Place, Burgerking en McDonalds verslagen", zegt een trotse Thijs Swinkels. ‘Zijn’ Brownies&downieS won deze week op de Horecava de Foodservice Award 2020.

,,Ons gemiddelde eindcijfer was 8,14. Dat was niet alleen voldoende om de categorie-prijs bij de koffie- en lunchrooms in de wacht te slepen maar ook voldoende om overall-winnaar te worden. Toch mooi om grote jongens als Van der Valk, Fletcher Hotels en La Place achter je te laten.” Swinkels begon tien jaar geleden in Veghel met de eerste Brownies&downieS, een zaak waar het personeel bestaat uit mensen met het downsyndroom.

Quote We beschouwen deze prijs als de bekroning van ons werk. Je krijgt hem alleen als je klanten je waarderen Thijs Swinkels, grondlegger Brownies&downieS ,,We beschouwen deze prijs als de bekroning van ons werk. Je krijgt hem alleen als je klanten je waarderen. Er is 20.000 keer online gestemd. We hebben vooral hoog gescoord op klantvriendelijkheid, uitstraling en beleving", zegt Swinkels daags na de uitreiking op de Horeca-vakbeurs in de RAI in Amsterdam. Zelf kon hij daar vanwege een drukke agenda niet bij zijn. Zijn collega's Philip Christiaans, Sander Leesberg en Ivo Hones namen de award in ontvangst.

Ondanks de feestelijke gebeurtenis is het volgens Swinkels ondoenlijk om met alle 1200 medewerkers feest te vieren. ,,Maar we hebben er op kantoor in Veghel vanochtend wel een gebakje op gegeten", zegt hij.

School voor speciaal onderwijs

Thijs Swinkels is de grondlegger van Brownies&downieS. De geboren en getogen Veghelaar volgde in 2009 een opleiding tot sportleraar aan het CIOS. Voor zijn stage kwam hij, aanvankelijk tegen zijn zin, terecht op de toenmalige Bernadetteschool, een school voor speciaal onderwijs in Oss. Binnen een dag was hij verkocht en had hij zijn hart verloren aan de verstandelijk beperkte kinderen.

Zuid-Afrika