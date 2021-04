Bso’s gaan maandag weer open: ‘Ouders hoeven geen kunst- en vliegwerk meer uit te halen’

Hoe Malou Strik zich voelt? De communicatiemedewerker van kinderopvangorganisatie Avem in de gemeente Oss en Landerd is blij, enorm blij. ,,We zijn zeer verheugd dat wij weer open mogen, volledig. Onze dagopvanglocaties en peuterwerklocaties waren al zover, en nu komt daar dus de buitenschoolse opvang bij.” Bij Avem vangen ze verspreid over zo'n zestig locaties in totaal bijna 2900 kinderen op. Maar praat je over alleen de buitenschoolse opvang bij bijvoorbeeld bso Atalanta bij basisschool Elzeneind in Oss, dan heb je het over zo'n zestig kinderen per dag.