Buffelrun in Boerdonk kiest met andere glijbaan voor extra veiligheid

Vorig jaar stond Gijzen, van van brancheorganisatie OCR International, óók achter de opzet van de hindernisrace in Boerdonk. Hij keurde de tien meter hoge waterglijbaan goed waarop later een deelneemster een gedeeltelijke dwarslaesie opliep. Die baan was wel veilig maar had nóg veiliger gekund, geeft hij nu aan: ,,De meeste obstacle runs in Nederland gebruiken een glijbaan die de deelnemers met een klein boogje in het water gooit. Dat ziet er spectaculair uit. Wij zijn al jaren een voorstander van een glijbaan die direct ín het water eindigt. Dat doet de Buffelrun nu ook.’’