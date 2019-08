Buffelrun Tribute wordt 'avond lekker meelallen'

SP Meierij­stad zwengelt discussie over thuishulp aan

10:10 VEGHEL/SCHIJNDEL - De SP in Meierijstad vraagt om een debat in de gemeenteraad over de thuishulp. De socialisten willen het liefste aansluiten bij de nieuwe werkwijze die Vught, Boxtel, Sint-Michielsgestel en Haaren vanaf 2020 willen invoeren.