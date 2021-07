Buiten film kijken in een magische setting: ‘Eindelijk kan er weer iets’

In het openluchttheater toonde Naat Piek zaterdagavond sinds lange tijd weer een film op het grote doek. Ondanks de matige opkomst klinken er positieve geluiden. ,,De sfeer in het bos is bijna magisch.”

Teleurgesteld? Dat kun je hem zeker niet noemen. Toch zijn slechts dertien betalende bezoekers niet de gedroomde start van je filmserie in de openlucht. Bestuurslid Jesper van Lijssel laat er zijn goede humeur in ieder geval niet door beïnvloeden. De gasten die er wel zijn kunnen rekenen op een enthousiast onthaal. ,,Die anderhalve meter afstand is in ieder geval geen probleem”, grapt hij.

Het is nog licht als Loes Boetier uit Uden en haar dochter Kristel van den Bogaard uit Odiliapeel via het bospad achter Naat Piek het openluchttheater binnenwandelen. Het is het groen, de lampjes in de bomen, de stilte en de bosgeur die hen meteen het juiste gevoel geven. ,,Maar ook nostalgie en herinneringen”, vult Boetier aan. ,,Ik ben hier altijd veel gekomen. Ook toen de kinderen nog klein waren.” Dochter Kristel knikt. ,,Het is hier leuk. Zowel binnen als buiten. Zeker nu, in de avond, is het bijna magisch. En eindelijk kan er weer eens iets.”

Volledig scherm Met de film 'Love, Simon' ging zaterdag voor een handjevol toeschouwers Naat Piek's BosBios in première. © Philip van den Brand

Bier en popcorn

De film ‘Love, Simon’, de eerste uit een serie van zes, vertelt met humor het verhaal van een 17-jarige die op het punt staat te onthullen dat hij homoseksueel is. Kevin Kerkenaar is speciaal voor dit thema op de film afgekomen. Naat Piek is voor hem geen onbekend terrein. ,,Ik zal er nog wel vaker te vinden zijn nu ik een vriendin heb die lid is van de spelersgroep”, lacht hij. Vanavond heeft hij zijn ouders meegenomen. ,,De setting is super. Biertje erbij, zakje popcorn en een hoodie tegen de kou.” Dat laatste is geen overbodige luxe, zo blijkt als de avond over het bos valt.

Naar de reden voor de matige opkomst is het gissen. Van Lijssel weet het niet en hij maalt er ook niet teveel om. ,,Je eerste film heeft de kortste aanlooptijd voor de verkoop. Misschien weten de mensen het niet wat wij hier doen”, oppert hij. Wat het bestuurslid betreft is de eerste BosBios avond tóch geslaagd. ,,Ik zie het als een opstart. Op naar de volgende film op 24 juli.”

In het theater start een handjevol vrijwilligers met het opruimen van het filmdoek. ,,Laten staan is geen optie. We hebben best veel last van vernielingen en inbraak”, vertelt Sander Taylor Parkins. De technicus kijkt op zijn horloge. Het is even na half twaalf. ,,Mwaah, een uurtje werk. En afbreken is sneller gebeurd dan opbouwen”, bekijkt ook hij het positief.