Buitenbad Veghel is magneet bij tropische temperaturen: ‘Dit is waar we voor knokken’

Toekomst openlucht­zwem­bad Veghel staat op losse schroeven

VEGHEL - Het is nog onduidelijk of het verouderde openluchtzwembad in het Prins Willem-Alexander Sportpark in Veghel op termijn wel open blijft. Exploitant Laco gaat daarover aan tafel met de gemeente Meierijstad, maar een datum is nog niet gepland.

19 augustus