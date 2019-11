Bunder Rock, voor jonge bands die wel een duwtje kunnen gebruiken

Daverend succes

Aan het concept van Bunder Rock is voor deze vijfde editie weinig veranderd. De entree is nog steeds gratis, gastheer en sponsor is De Stapperij, en de muziek is rock, in de breedste zin van het woord. ,,De JPK band speelt veel Jimmy Hendrix, er is een funk rockband, en er komt een band die wat harder speelt. Het is allemaal stevigere muziek, maar wel voor jong en oud'', zegt zanger en gitarist Kuijten.

Groter groeien

Wel nieuw dit jaar is een extra podium, om meer bands te kunnen laten spelen die soms al wel wat bekender zijn. Want waar Kuijten de eerste jaren zelf moest zoeken naar bands en vrijwilligers, komen die de laatste jaren naar hém toe. ,,Zo hebben we dit jaar een geluidsman met veel verstand van zaken. Die hulp is heel gaaf.‘’

Dat zijn dit jaar Fatburger, What the FRNK, Kittwhistle en The Dirty Denims. Die laatste band mag als hoofdact beschouwd worden. ,,Het is een hardrockband die in meerdere landen speelt. Dat zij naar Bunder Rock komen is wel iets waar ik trots op ben'', zegt de Veghelse organisator. ,,We krijgen steeds meer naamsbekendheid. Dat is mooi, en helpt ons weer bij komende edities'', zegt hij. Want hoewel spelen in alleen het zaaltje in de Stapperij mooi is, droomt hij hardop van een groter evenement, waarbij ook de naastliggende sporthal benut kan worden. ,,Dat zou helemaal fantastisch zijn. Ik weet dat de uitbater van de Stapperij het wel ziet zitten, dus wie weet.''