Bunders en Oranjewijk Veghel straks als eerste van het gas af

VEGHEL - De Bunders en de Oranjewijk/Dorsveld in Veghel zijn waarschijnlijk de eerste wijken in Meierijstad die van het gas afgaan. De gemeente wil daar volgend jaar de eerste plannen maken. Mits er voldoende geld komt vanuit het Rijk.

De gemeente Meierijstad wil uiterlijk in 2050 aardgasvrij zijn. Het afgelopen jaar is onderzoek gedaan naar alle wijken, naar de technische mogelijkheden en het draagvlak onder de bewoners. Het college denkt naar aanleiding hiervan het best te kunnen beginnen in de wijken de Bunders, inclusief de Laren en de Donken, en de Oranjewijk en Dorsveld.

Per wijk bekijken

In die wijken worden eerst uitvoeringsplannen gemaakt, want het is maatwerk, bij iedere woning en in iedere wijk moeten andere oplossingen gevonden worden. Er wordt per wijk samengewerkt met bewoners, de wijkraad, de woningcorporaties, het waterschap en andere partijen. Zo’n traject is intensief en kostbaar. De gemeente stelt dan ook als voorwaarde dat het rijk voldoende geld beschikbaar stelt. ,,Geen geld, geen taak. Daar zijn we helder in", zegt wethouder Harry van Rooijen.

Zelf stappen zetten mag

Alle andere wijken in Meierijstad komen pas later aan de beurt; volgorde en jaar zijn nu nog niet bekend. Inwoners mogen ondertussen zelf best stappen zetten om van het aardgas af te gaan, stelt Van Rooijen. ,,We zitten midden in een internationale aardgascrisis, het illustreert heel goed hoe afhankelijk bewoners en bedrijven nu nog zijn van het gas en van toeleverende landen. Investeren in energiebesparing loont altijd.”

In december neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de startwijken. Pas als de uitvoeringsplannen zijn afgerond wordt per wijk de balans opgemaakt: wat betekent van het gas afgaan voor elke woning in de wijk, wat zijn de kosten en hoe kan het gefinancierd worden, en willen de bewoners meewerken.