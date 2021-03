Buren komen met nieuw argument in strijd tegen groei Dierenvriendjes: ‘Dan kan er ineens veel in Bernheze’

Udenaar ook in hoger beroep veroor­deeld voor besturen ‘zwarte taxi’ in Oijen

21 maart DEN BOSCH/UDEN Een 51-jarige Udenaar is ook in hoger beroep veroordeeld voor het besturen van een zwarte taxi. Het gerechtshof in Den Bosch legde de verdachte voor het vervoer van drie personen van Eindhoven naar Oijen op 19 maart 2017 een werkstraf op van 40 uur. De straf was gelijk aan de straf die de economische politierechter eerder ook aan de verdachte oplegde.