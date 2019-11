Buren ontsnappen aan brand: ‘Niet eens nagedacht over wat ik mee zou nemen’

In de woonkamer aan de Rembrandtlaan in Veghel snorren deze ochtend na de brand een stuk of vijf vochtvreters. Salvage heeft materialen geplaatst die brandgeur neutraliseren. Het ruikt er vooral naar vocht. Want de houten vloer, het plafond, het bankstel en alle apparatuur in huis; alles is hartstikke nat. De zonnepanelen op het dak hebben geen zichtbare schade. ,,Maar ze doen het niet meer, ik heb net nog op de app gekeken.”