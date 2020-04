Buren sportpark Loosbroek faliekant tegen gekozen plek voor tennisbanen

Op sportpark De Hoef zijn nu voetbalvereniging WHV en korfbalclub Korloo thuis. Een nieuwe tennisclub wil er bij. De drie trekken hiervoor samen op als ‘Sport In Loosbroek’. Ze hebben bij de gemeente een plan ingediend dat deze week door het college van burgemeester en wethouders als ‘uitvoerbaar’ bestempeld is.

Naast het sportpark

De omwonenden zijn niet tegen tennis op De Hoef, zo stellen ze in de brief, maar wel tegen de nu gekozen plek. Ze pleiten voor terugkeer naar een opzet die jaren geleden al in beeld was. In die variant zouden de tennisbanen verschijnen pal naast het huidige sportpark, op een oude parkeerplaats van uitgaanscentrum Lunenburg.