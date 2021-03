Buren verbreden strijd tegen groei Dierenvriendjes

Schijndels SP-bol­werk Hoeven­braak slaat rechtsaf: ‘Ze zullen wel ontevreden zijn’

20 maart SCHIJNDEL - Nergens in Meierijstad werd zo vaak op de PVV en Forum voor Democratie gestemd als in de Schijndelse wijk Hoevenbraak. De volkswijk maakte sowieso een ruk naar rechts. Wat is er toch aan de hand in Hoevenbraak, dat bekend staat als SP-bolwerk?