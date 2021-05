Buren vragen provincie om mestfabriek Nistelrode te sluiten

Kleine herdenkin­gen op verschil­len­de plekken in Meierij­stad, waaronder in Eerde

5 mei EERDE - Een sobere dodenherdenking in Meierijstad dit jaar. Of eigenlijk, herdenkingen. Niet alleen bij het monument aan de Zandvliet in Eerde (foto), maar ook in Veghel, Boerdonk, Sint-Oedenrode, Schijndel en Erp werd een krans gelegd.