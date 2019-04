Burgemeester Bakermans sluit drugspand aan Boekelsedijk in Zeeland

Na het ontdekken van de hennepkwekerij is deze geruimd en is een strafrechtelijk onderzoek gestart. Dit onderzoek loopt nog. Op 2 mei wordt de garage verzegeld.

,,Een hennepplantage is nooit onschuldig. Er wordt crimineel geld verdiend en vaak legt men hiervoor onbetrouwbare elektrische installaties aan, waarin een groot brandgevaar schuilt. Het is dus niet alleen gevaarlijk voor de kweker, maar zeker ook voor de omgeving”, verklaart Bakermans. ,,Door te sluiten halen we het pand ook uit het criminele circuit.”

Bakermans blijft inwoners oproepen om verdachte situaties te melden. ,,Ziet of merkt u iets wat niet in de haak is, meld het bij de politie, of anoniem via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl.”