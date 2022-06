Burgemeester Boekel: ‘Financiële toekomst niet te somber inzien’

Die voorjaarsnota is een eerste inschatting van de financiële positie van de komende vier jaar. Het is een eerste aanzet om te komen tot een begroting. Tot nu toe wordt voor dit jaar een posititef resultaat van 370.000 euro geraamd. Maar vanaf volgend jaar ontstaan er zoals het er nu uitziet, tekorten: van 440.000 euro in 2023 tot 520.000 in 2024. Pas in 2026 wordt weer een positief resultaat verwacht.