Burgemeester eindelijk definitief samen met zijn gezin in Veghel

De woning van het gezin Van Rooij in het Limburgse Horst is verkocht. Daar woonden zijn vrouw met zijn jongste zoon. De burgemeester van Meierijstad zelf woonde al twee jaar in een appartement in Veghel. ,,In ieder geval op doordeweekse dagen, maar soms ook in de weekeinden als dat nodig was vanuit mijn functie. Formeel woonde ik dus al in Veghel, maar het is heel fijn dat we nu met het gezin een definitieve stek hebben gevonden", zegt Kees van Rooij.

Veghel Buiten

De keus is gevallen op een nieuwbouwwoning in Veghels Buiten. Een adres of straatnaam wil Van Rooij liever niet noemen uit veiligheids- en privacyoverwegingen. ,,Ik kan straks op de fiets naar het gemeentehuis, dat is fijn. We hebben overigens op meerdere plekken in de gemeente Meierijstad rondgekeken hoor. Als je nieuwbouw wilt, kom je al snel in Veghels Buiten uit. We hebben via Funda.nl gezocht, zijn naar huizen toegereden, hebben formele bezoekjes gebracht. En toen zagen we deze woning en dachten 'dat is hem'.”

‘Ik blijf graag nog even in Meierijstad’

De verhuizing van het gezin geeft aan dat Kees van Rooij het prima naar zijn zin heeft in Meierijstad. ,,Absoluut, daar is geen twijfel over. Ik blijf graag nog even in Meierijstad. Dat de verhuizing van het gezin op zich liet wachten heeft vooral te maken met de huizenmarkt in Noord-Limburg.”

Quote Het is warm, maar wel heel fijn dat we nu met z'n drieën zijn. Kees van Rooij, Burgemeester Meierijstad

De familie Van Rooij krijgt waarschijnlijk in het voorjaar van 2021 de sleutel van de nieuwbouwwoning. Tot die tijd zijn zijn vrouw en zoon Lucas bij hem ingetrokken in het appartement. ,,Het is warm, maar wel heel fijn dat we nu met z'n drieën zijn.” Zijn oudste kinderen zijn al uit huis, zoon Lucas gaat naar de eindexamenklas op het Zwijsen College, de school waar Kees van Rooij ook op zat van 1972 tot 1978. ,,Dat is een aardige bijkomstigheid, dat we straks beiden eindexamen hebben gedaan op dezelfde school.”