Hij ging, zij het in bedekte termen, ook in op de problematiek van buurtschap De Elzen waar enkele grote agrarische ondernemers het leefplezier van de omwonenden vergallen: ,,De combinatie wonen en werken is in sommige buurschappen gaan schuren. We zoeken een nieuwe balans in het buurtschap waarbij een reële boterham verdienen en een goed leven leiden, beide mogelijk moeten zijn. Dat doen we door te overleggen, haalbare doelen te stellen, verplaatsen, saneren en ontwikkelen", aldus Bos.