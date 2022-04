Burgemeester Maashorst kan op pad met splinternieuwe ambtsketen uit Uden

Voor de nieuwe ambtsketen werd aan drie zilversmeden/juweliers in de gemeente Maashorst gevraagd een ontwerp te maken. Een ambtsketen moet aan een aantal voorwaarden voldoen zoals een draaibare zilveren penning met daarop het Rijkswapen aan de ene kant en het gemeentewapen aan de andere zijde.

Fairtrade zilver

De nieuwe keten bestaat uit een zilveren penning en 550 gram aan zilveren schakels van fairtrade zilver. De ontwerper heeft de oude afbeeldingen van de wapens van de gemeente Landerd en Uden gelaserd in de zilveren schakels . Aan beide zijden twee keer drie, daarmee de zes kernen symboliserend van de gemeente Maashorst. Ook is er een afbeelding van een eikenblad verwerkt die symbool staat voor de vele eiken in de gemeente.